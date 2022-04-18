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MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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MEB, 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci başarı araştırmalarını koordine etmek ve süreçleri yönetmek üzere 81 ilde ölçme ve değerlendirme merkezi kurdu. Bakan Özer, "Her geçen gün kapasitesi artan bu merkezlerimiz ile Bakanlığımızın ölçme ve değerlendirme kapasitesi çok daha güçlü hale gelecektir" dedi.

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