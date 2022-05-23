23 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2022
ABONE OL
ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. ÖSYM takvimi içerisinde başvuru tarihleri açıklandı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 takvimi ile KPSS başvuru tarihi açıklandı. Başvuru yapacak adaylar detayları merak ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 ile 6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecekler.

ÖSYM 2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvuru ücreti ÖSYM tarafından başvuruların başlatılmasının ardından ortaya çıkacak. Adaylar ödemelerini ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ve kartlı ödeme sistemi olan "odeme.osym.gov.tr" adresinden yapabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ortaöğretim mezunlarının da katılabildiği KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül 2022 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA