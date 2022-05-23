ÖSYM AİS sayfası açılacak! KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 takvimi ile KPSS başvuru tarihi açıklandı. Başvuru yapacak adaylar detayları merak ediyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuruları başladı mı?