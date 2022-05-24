KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...

KPSS başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Lisans başvurularının bugün başlayacak olması nedeniyle bu yıla ilişkin KPSS takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? İşte ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde: