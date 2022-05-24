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KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2022 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
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KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...

KPSS başvuru tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Lisans KPSS başvurularının bugün başlayacak olması ile birlikte 2022 yılına ilişkin KPSS tarihleri araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? İşte ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...

KPSS başvuruları ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başladı. Lisans başvurularının bugün başlayacak olması nedeniyle bu yıla ilişkin KPSS takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? 2022 KPSS lisans başvuru ne zaman bitecek? İşte ÖSYM KPSS başvuru tarihleri...

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM takvimine göre 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

SINAV: 06 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

SINAV TARİHİ: 07 Ağustos 2022

BAŞVURU TARİHİ: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

2022-KPSS Ön Lisans

SINAV TARİHİ: 02 Ekim 2022

BAŞVURU TARİHİ: 03-15 Ağustos 2022

SONUÇ: 27 Ekim 2022

2022-KPSS Ortaöğretim

SINAV: 06 Kasım 2022

BAŞVURU: 01-13 Eylül 2022

SONUÇ: 01 Aralık 2022

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27 Kasım 2022

BAŞVURU TARİHİ: 07-17 Ekim 2022

SONUÇ: 16 Aralık 2022

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