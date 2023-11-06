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Haberler Eğitim Haberleri ÖSYM 2024 MSÜ sınav ve sonuç takvimini açıkladı! 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

ÖSYM 2024 MSÜ sınav ve sonuç takvimini açıkladı! 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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ÖSYM 2024 MSÜ sınav ve sonuç takvimini açıkladı! 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

ÖSYM 2024 MSÜ sınav ve sonuç takvimini açıkladı. Tüm yıl hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 2024 Mart ayında düzenlenecek sınavı heyecanla bekliyor. İşte yeni yılda Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının düzenleneceği tarih

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