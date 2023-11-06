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DGS başvuruları ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi açıklandı mı, hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika açıklamalar...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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DGS başvuruları ne zaman? 2024 DGS başvuru tarihi açıklandı mı, hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika açıklamalar...

"DGS ne zaman, 2024 başvruu tarihi açıklandı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı ve başvuru takvimini açıkladı. İşte, 2024 DGS başvuru tarihi...

DGS başvuru tarihi son dakika açıklandı! DGS başvuruları, 2 yıllık ön lisans eğitimini tamamlayan ve lisans eğitimine geçiş yapmayı hedefleyen öğrenciler için oldukça önemli. İşte 2024 DGS tarihi...

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre önümüzdeki yıl Dikey geçiş sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

DGS 2024 BAŞVURU TARİHLERİ

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvime göre DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs'ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs'ta sona erecek.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.

Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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