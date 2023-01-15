Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 5-6-7-8. sınıfta tekrar var mı? 2023 Devamsızlıktan kalınır mı? MEB Ortaokulda sınıfta kalma kalktı mı?

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Lisede dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde ise 3 ders ve fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer. Ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıfı varsa derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer. Ancak yıl sonu ortalaması 50'nin altındaysa ve 3 dersten fazla yani 4 dersten fazla zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapar. Ancak 12. Sınıflar için istisnai bir durum uygulanmaya konuldu. 12. Sınıflar bu sene devamsızlıktan sınıfta kalmayacak.