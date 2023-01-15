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Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 5-6-7-8. sınıfta tekrar var mı? 2023 Devamsızlıktan kalınır mı? MEB Ortaokulda sınıfta kalma kalktı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023
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Ortaokulda sınıfta kalma var mı? 5-6-7-8. sınıfta tekrar var mı? 2023 Devamsızlıktan kalınır mı? MEB Ortaokulda sınıfta kalma kalktı mı?

Ortaokulda sınıfta kalma var mı, yok mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 20 Ocak 2023 itibarıyla lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin birinci dönemi son buluyor. Öğrenciler okulların kapanmasına sayılı günler kala "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?", "5-6-7-8. sınıfta tekrar var mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki MEB ortaokulda sınıfta kalma kalktı mı?

Eylül ayı itibarıyla ders yoğunluğu başlayan öğrenciler heyecanla 15 tatili bekliyor. 20 Ocak'ta yarıyıl tatiline girecek öğrenciler son bir hafta kala arama motorlarında "Ortaokulda sınıfta kalma var mı?", "5-6-7-8. sınıfta tekrar var mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki MEB ortaokulda sınıfta kalma kalktı mı? 5-6-7-8. sınıfta tekrar var mı?

ORTAOKUL KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfta kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) karar veriyor.

ORTAOKULDA DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALMA VAR MI?

Ortaokulda 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenciler okulu geçebilmesi için Şube Öğretmenler Kurulu'ndan geçer onayı alması gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci kuruldaki karar göre okulu geçebilir ya da sınıf tekrarı yaşayabilir.

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU NEDİR?

ŞÖK aynı şubede ders okutan öğretmenlerden ve rehberlik öğretmenlerinden oluşmaktadır. ŞÖKkısaltmasının açılımı Şube Öğretmenler Kurulu demektir. ŞÖKK ile geçti demek ise öğretmenlerin ortak kararı sonucu sınıfı geçmek demektir. Eğer bir öğrencinin karnesinde ŞÖKK yazarsa öğrencinin ortalaması yetmemiş fakat öğretmenlerin ortak kararı ile üst sınıfa geçmiş demektir.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Lisede dönem sonu ortalaması 50'nin üzerinde ise 3 ders ve fazla zayıfı olan öğrenciler doğrudan sınıfı geçer. Ortalaması 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıfı varsa derslerden sorumlu olarak sınıfı geçer. Ancak yıl sonu ortalaması 50'nin altındaysa ve 3 dersten fazla yani 4 dersten fazla zayıfı olanlar sınıf tekrarı yapar. Ancak 12. Sınıflar için istisnai bir durum uygulanmaya konuldu. 12. Sınıflar bu sene devamsızlıktan sınıfta kalmayacak.

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