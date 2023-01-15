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1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi tamamlanıyor. Karnelerini alarak sömestr tatiline çıkmaya hazırlanan öğrenciler, karneler ne zaman dağıtılacak, bu hafta mı sorularına yanıt arıyor. Peki, 1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karneler ne zaman verilecek, bu hafta mı dağıtılacak sorusuyla karne günü ve yarıyıl tatili tarihleri inceleniyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen önümüzdeki hafta yarıyıl tatiline çıkıyor. Peki, 1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?

2022-2023 KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı.

2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk dönemi 20 Ocak'ta tamamlanacak.

Öğrenciler 6 Şubat'ta ikinci döneme başlamak üzere okula geri dönecek.

YARIYIL (15 TATİL) NE ZAMAN?

Öğrencileri ikinci dönem ara tatilinden önce 2 haftalık yarıyıl tatili bekliyor. Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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