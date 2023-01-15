1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karneler ne zaman verilecek, bu hafta mı dağıtılacak sorusuyla karne günü ve yarıyıl tatili tarihleri inceleniyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen önümüzdeki hafta yarıyıl tatiline çıkıyor. Peki, 1. Dönem karneler ne zaman alınacak 2023? Okullar ne zaman, ayın kaçında kapanacak?