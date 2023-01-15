ALES 2023 TARİHLERİ | ALES/1, ALES/2, ALES/3 ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak? ÖSYM ALES sınav takvimi

ÖSYM tarafından açıklanan ALES 2023 tarihleri merak konusu oldu. İlk olarak 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek olan ALES, her yıl 3 kez düzenleniyor. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adayların gündeminde yer alan ALES ile ilgili detayları haberimizde düzenledik. Peki ALES/1, ALES/2, ALES/3 ne zaman? ALES başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM ALES sınav takvimi...