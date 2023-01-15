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ALES 2023 TARİHLERİ | ALES/1, ALES/2, ALES/3 ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak? ÖSYM ALES sınav takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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ALES 2023 TARİHLERİ | ALES/1, ALES/2, ALES/3 ne zaman? Başvurular hangi tarihte başlayacak? ÖSYM ALES sınav takvimi

ALES 2023 tarihleri araştırılmaya başlandı. Yılda 3 kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından ALES/1, ALES/2 ve ALES/3 tarihleri açıklandı. Peki ALES/1, ALES/2, ALES/3 ne zaman? ALES başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM tarafından açıklanan ALES 2023 tarihleri merak konusu oldu. İlk olarak 16 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek olan ALES, her yıl 3 kez düzenleniyor. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen adayların gündeminde yer alan ALES ile ilgili detayları haberimizde düzenledik. Peki ALES/1, ALES/2, ALES/3 ne zaman? ALES başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM ALES sınav takvimi...

2023 ALES SINAV TARİHLERİ

ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023,

ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023,

ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2023 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

2023 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sonuçları 5 Mayıs 2023 tarihinde,

ALES/2 sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde,

ALES/3 sonuçları ise 5 Aralık 2023 tarihinde ais.osym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: Sayısal testi 0,75 - Sözel testi 0.25

ALES Sözel Puanı: Sayısal testi 0,25 - Sözel testi 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal testi 0,50 - Sözel testi 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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