AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?
"AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi için geri sayım başladı. Binlerce AÖF öğrencisi belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemini gerçekleştirebilecek. İşte konu hakkında detaylar...
"AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim yılı AÖF kayıt yenileme işlemi ile birlikte ders seçme aşamasına dahil olacak olan öğrenciler, AÖF kayıt takvimini sorguluyor. AÖF kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimleri başlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi kayıt takvimi şu şekilde:
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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