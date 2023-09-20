"AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak 2023? AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim yılı AÖF kayıt yenileme işlemi ile birlikte ders seçme aşamasına dahil olacak olan öğrenciler, AÖF kayıt takvimini sorguluyor. AÖF kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimleri başlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...