Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilecek olan 1. dönem ortak yazılı sınavlara ilişkin konu ve soru dağılımlarını paylaştı. Bu yeni düzenleme ile birlikte, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmaları ve kapsamın geçerliliğinin artırılması hedefleniyor.

Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği

MEB, 9 Eylül 2023 tarihinde yayımladığı "Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği" ile eğitim kurumlarındaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dair köklü değişiklikler yaptı. Yeni mevzuat çerçevesinde, ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6. ve 9. sınıflarda uygulandı. Şimdi ise, sınav uygulamaları 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için genişletilerek toplam 12 farklı ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek.

6 ve 10. sınıf ortak sınavları için konu soru dağılım tabloları (MEB)

Sınav Tarihleri ve Konu Dağılımı

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak yazılı sınavları, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü 6. sınıf Türkçe ve 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için, 31 Ekim 2024 Perşembe günü ise 6. sınıf Matematik ve 10. sınıf Matematik dersleri için yapılacak.

Bu sınavlarda, 6. sınıf Türkçe dersinden 7, 6. sınıf Matematik dersinden 7, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 8 ve 10. sınıf Matematik dersinden 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorular sorulacak.

Örnek konu ve soru dağılım tablolarına "https://odsgm.meb.gov.tr/www/ulke-genelinde-6-ve-10-siniflar-icin-yapilacak-ortak-sinavlara-yonelik-konu-soru-dagilim-tablolari-yayimlandi/icerik/1311" linki üzerinden erişebilirsiniz.