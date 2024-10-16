Ekim ayı PYBS bursu yattı mı, hangi tarihte yatacak? 5,6,7,8, 9,10 ve 11’nci sınıf bursluluk takvimi MEB 2024

Ekim ayı burs paraları, burs alan öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenli olarak yatırılan İOKBS burs ödemeleri, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine maddi destek sunuyor. Ancak, birçok öğrenci ve veli, "Ekim 2024 İOKBS yattı mı?" sorusunu sormakta. Peki, İOKBS burs paraları ne zaman hesaplara yatırılacak?

Ekim Ayı İOKBS Burs Parası Yatacak mı?

Ekim ayı burs paraları hakkında araştırmalar hız kazandı. İlköğretim ve lise öğrencilerine maddi destek sağlayan İOKBS bursu, her ayın 25'inde hesaplara yatırılıyor. Bu ödemeler, şehirlere göre farklılık gösterirken, burs alacak öğrenciler Ekim ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Burs Sorgulama İşlemleri

İOKBS bursunun hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Okul VBS üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. E-Okul'a giriş yapmak için T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasını kullanmanız yeterli. Güvenlik aşamasında doğum tarihi, nüfusa kayıtlı il ve ilçe gibi bilgileri doğru yanıtlayarak sisteme girebilirsiniz.

PYBS bursunu "https://e-okul.meb.gov.tr/" linki üzerinden sorgulayabilirsiniz.

PTT Üzerinden Sorgulama

PTT aracılığıyla burs alan öğrenciler, PTT canlı destek hizmeti ile burslarının yatıp yatmadığını öğrenebilir. Bunun için ad, soyad, e-posta ve telefon numarası gibi bilgileri girerek sorgulama yapabilirsiniz. Ekim ayı için burs ödemeleri, 25'ine kadar hesaplara aktarılacağı için öğrenciler, belirtilen tarihte ödemelerini kontrol etmeyi unutmamalıdır.