KPSS DHBT 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?
2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 22 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları, 16 Ekim 2024 itibarıyla ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.
KPSS DHBT sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" adresine giderek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuca erişebilirler. 22 Eylül'de yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. KPSS DHBT 2024 tercih kılavuzu resmi olarak henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzları yayınlandığında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, tercihlerini "ais.osym.gov.tr" adresinden" yapabilecek.