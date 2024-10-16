KPSS DHBT 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS DHBT sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "sonuc.osym.gov.tr" adresine giderek T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuca erişebilirler. 22 Eylül'de yapılan sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrildi. KPSS DHBT 2024 tercih kılavuzu resmi olarak henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzları yayınlandığında ÖSYM'nin web sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, tercihlerini "ais.osym.gov.tr" adresinden" yapabilecek.