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Ortak sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 06:24
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Ortak sınav ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile eğitim sisteminde köklü bir yeniliğe imza atmıştı. Bu düzenleme ile birlikte okul öncesinden 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yeni esaslar hayata geçirildi. İlk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanan ülke geneli ortak yazılı sınavlar, bu yıl da devam edecek. Peki, 2024-2025 eğitim döneminde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

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