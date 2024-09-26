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KYK yurt time sonuç öğrenme | GSB 2024 KYK yurt time başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 10:55 Güncelleme: 26.09.2024 11:04
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KYK yurt time sonuç öğrenme | GSB 2024 KYK yurt time başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

KYK16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan Yurt Time Spor Projesi'nde sonuçların açıklanacağı tarih merakla bekleniyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, KYK Yurt Time başvuru sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilecekler. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 2024-2025 KYK Yurt Time başvuru sonuçlarını sorgulamak için gerekli ekran ve bilgiler…

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