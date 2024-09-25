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İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 11:51
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İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman?

2024-2025 eğitim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencilerinin merakla beklediği burs başvuruları da gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl burs başvurularını 26 Eylül'de açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl da burs başvurularını açmaya hazırlanıyor. Binlerce öğrenci, İBB burs başvurularının tarihini ve başvuru koşullarını yakından takip ediyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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