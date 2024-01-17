ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...
Öğrenciler karne almak için gün sayarken, öğretmenler de öğrencilerine yazacakları karne görüşleri için hazırlıklarını yapıyor. İşte 2024 yılı karne gününe sayılı günler kala öğretmenler tarafından yazılabilecek örnek karne görüşleri...
Karne heyecanının doruklarda olduğu bu günlerde, öğretmenler öğrencilerin başarılarına ve gelişimlerine odaklanarak karne görüşleri hazırlamaktadır. İşte 2024 yılı karne gününe sayılı günler kala öğretmenler tarafından kullanılabilecek karne görüşü örnekleri:
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞ ÖRNEKLERİ 2024
◼ "Derslerde başarılı olabilmesi için öncelikle derslere katılımını artırması gerekir. Bu şekilde dersleri daha iyi anlayabilir ve başarılı olabilir."
◼"Derslerdeki üstün performansın beni mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim."
◼ "Gösterdiğin gayret ve performans gerçekten takdire şayan. Tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim."
◼ "Seni tebrik ederim. Zeki, çalışkan ve arkadaşlarına iyi örnek oluyorsun. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim."
◼ "Başarılı bir dönem geçirdin. Umarım ikinci dönemde de aynı başarıyı sürdürürsün. Tebrik ederim, yolun açık olsun!"
BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞ ÖRNEKLERİ 2024
◼ "Zorlu anlarda bile pes etmedin, her zaman en iyisini yapmaya çalıştın. Bu karne senin başarı hikayenin bir parçası."
◼ "Başarılarını görmek, beni seninle gurur duymaya yönlendiriyor. Çalışkanlığın ve azminle her şeyi başarabilirsin!"
◼ "Her zaman sorular soran, meraklı ve öğrenmeye istekli bir öğrenci olman beni çok mutlu ediyor. Bu tutumunu sürdür!"
◼ "Bu dönemdeki başarıların sadece başlangıç. Gelecekte seni çok daha büyük başarılar bekliyor!"
ORTA DÜZEYDE BAŞARI GÖSTEREN ÖĞRENCİLER
◼Çalışma disiplinini artırmalı. Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli. Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır. Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.
◼Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle...
◼Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur. Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.
◼Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum. Başarı grafiğinin artması dileğiyle...
BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞÜ ÖRNEKLERİ
◼"Hayatta başarılı olmak istiyorsan, ömrünün en güzel çağını çalışmakla geçireceksin. Ancak o zaman yaşamanın anlamını öğrenebilirsin."
◼"Dersleri yine çok iyi takip edemedin. Sen çok başarılı olabilirsin. Gelecek yıl daha iyi bir karnen olacağından eminim. Sana çok güveniyorum. İyi tatiller"
◼"Bu dönem çok daha iyiydin. Ama yeteri kadar derse katılmadığın için okuma seviyen biraz düşük. Ben senin çok başarılı bir çocuk alacağına inanıyorum. Tatilde çok kitap okursan eksiklerini tamamlayabilirsin. İyi tatiller"
◼"Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır."
◼"Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor."
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- ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...
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