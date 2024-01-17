ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ 2024: (1,2,3,4,5,6. sınıf) İlkokul, ortaokul öğrenciler için motive edici karne görüşü örnekleri...

BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN KARNE GÖRÜŞ ÖRNEKLERİ 2024

◼ "Zorlu anlarda bile pes etmedin, her zaman en iyisini yapmaya çalıştın. Bu karne senin başarı hikayenin bir parçası."

◼ "Başarılarını görmek, beni seninle gurur duymaya yönlendiriyor. Çalışkanlığın ve azminle her şeyi başarabilirsin!"

◼ "Her zaman sorular soran, meraklı ve öğrenmeye istekli bir öğrenci olman beni çok mutlu ediyor. Bu tutumunu sürdür!"

◼ "Bu dönemdeki başarıların sadece başlangıç. Gelecekte seni çok daha büyük başarılar bekliyor!"