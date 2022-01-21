ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı tarihleri merak ediliyor. 25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan final sınavlarının ardından öğrencilerin gözü bütünleme sınavlarına çevrildi. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte?