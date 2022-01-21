ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Final sınavlarını 25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanmasının ardından bütünleme sınav tarihleri merak ediliyor. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte?
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı tarihleri merak ediliyor. 25-26 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan final sınavlarının ardından öğrencilerin gözü bütünleme sınavlarına çevrildi. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihleri paylaşıldı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
ATA AÖF sınav giriş belgesinin ocak ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler.
Öğrencilerden sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.
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