Onur Belgesi kaç ortalama ile alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf ONUR BELGESİ alma şartları neler? 2023 Lise, Ortaokul kimlere belge verilir?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemin son bulmasına sayılı günler kala öğrenciler onur belgesinin detaylarını araştırmaya başladı. 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin alabildiği onur belgesinin şartları merak ediliyor. Peki lise, ortaokul kimlere onur belgesi verilir? Onur belgesi kaç ortalama ile alınır?
Eylül ayında ilk ders ziliyle birlikte yoğun bir ders temposunun içerisine giren öğrenciler heyecanla yarıyıl tatilini bekliyor. Birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala lise ve ortaokul öğrencileri onur belgesine dair detayları araştırmaya başladı. Peki lise, ortaokul kimlere onur belgesi verilir? Onur belgesi kaç ortalama ile alınır? Onur belgesi nedir? Onur belgesi hangi durumlarda verilir?
ONUR BELGESİ NEDİR?
Okul içinde ve dışında, arkadaşlarına ve çevresine örnek olacak erdemli davranışlarıyla dikkat çeken öğrencilere, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın verilen belge.
ONUR BELGESİ ALMA ŞARTLARI
Öğrencilerin onur belgesini alabilmek için, kendilerini birçok konuda geliştirmesi gerekiyor. Onur belgesinin kimlere verildiği konusu, internet üzerinden sıkça araştırılıyor. Onur belgesi görgü kurallarına uyan, trafik kurallarına uymada örnek davranışlarda bulunan ve bilişim araçlarını en iyi şekilde kullanan öğrencilere verir. Onur belgesini almaya hak kazanan öğrenciler, yılsonunda onur belgelerini alabilir. Onur belgesi, başarılı olan öğrencilere takdir veya teşekkür belgeleriyle birlikte verilebilen önemli bir belgedir. Onur belgesi, öğrencilerin örnek davranışları nedeniyle verilen bir belgedir.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;
(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak.
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