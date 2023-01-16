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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 GÜZ DÖNEMİ ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 GÜZ DÖNEMİ ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak?

ATA AÖF 2022-2023 güz dönemi final sınavının ardından gözler bütünleme sınavına çevrildi. 81 ilde bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirilen final sınavı sonuçlarının erişime açılması ile birlikte, öğrenciler bütünleme sınavına hazırlanmaya başladı. ATA AÖF tarafından yayımlanan akademik takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi, final sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından akademik takvim ile bütünleme sınavının tarihi duyuruldu. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, bütünleme sınavı hakkında detayları araştırıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2023 ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 8-9 Temmuz 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

2022-2023 YILI ATA AÖF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 23 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

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