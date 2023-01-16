AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2023 2. dönem Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin; Yapılacak olan sınavın ilk günü itibarıyla, on yedi yaşını bitirmeyen öğrenciler için en az 8, on yedi yaşını bitiren öğrenciler için ise en az 5 olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.