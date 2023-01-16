AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2023 2. dönem Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
2022-2023 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. İkinci dönem sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin, belirlenen tarihler arasında kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile kayıt sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2023 2. dönem Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? İşte cevaplar...
AÖL kayıt yenileme tarihleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavlarına hazırlanan öğrenciler, kayıt yenileme hakkında detayları araştırıyor. İkinci döneme ait kayıt süreci başladı. Kayıtlar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2023 2. dönem Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar? İşte haberin detayları...
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 20 Mart 2023 tarihine kadar yapılabilecek. Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Ancak kayıt yenileme işlemini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yaptıran öğrencilerden Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kayıt yenileme Sınav katılım ücreti olarak makbuz karşılığında veya banka hesap numarası aracılığı ile 5 TL alacaktır.
Öğrencilik durumu " Silik, Donuk veya Aktif " olan öğrencilerden kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından bir iş günü sonra otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurmalarına gerek yoktur.
KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, belirlenen kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini ödemek zorundadır. Bu dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden "MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü" hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?
1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini yatırabilirsiniz.
2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme Sınav katılım Ücretini yatırabilirsiniz.
3- Kayıt yenileme Sınav katılım Ücreti anlaşmalı bankaların ATM'lerinde yatırılmaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin; Yapılacak olan sınavın ilk günü itibarıyla, on yedi yaşını bitirmeyen öğrenciler için en az 8, on yedi yaşını bitiren öğrenciler için ise en az 5 olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.
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