Okullarda sınav haftası ne zaman, tarih açıklandı mı? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
"Okullarda sınav haftası ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başlayacak. Yeni eğitim yılında bazı yenilikler de öğrencilerin hayatına girecek. İşte okullarda sınav takvimi...
"Okullarda sınav haftası ne zaman, tarih açıklandı mı? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullarda sınav haftası uygulaması başlıyor. Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. İşte konu hakkında detaylar...
OKULLARDA ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.
Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.
İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.
Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.
ORTAK YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?
Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek.
Okullarda; 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.
Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.OKULLARDA ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.
Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.
İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.
Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.
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