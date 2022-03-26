YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak?
YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Sınav için heyecanı bekleyiş sürerken, bu sene YKS'ye rekor başvuru yapıldığı açıkandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak? İşte cevaplar...
YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'de TYT ve AYT baraj puanı uygulamasının kaldırıldılmasının ardından bu sene YKS'ye rekor başvuru yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS başvuruları hakkında verileri açıkladı. En yaşlı adayın 88 yaşında olduğu açıklanırken, en çok adayın Adanolu lisesinden olduğu bildirildi. Peki, YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak? İşte haberin detayları...
YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumu, okul türleri, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımı belli oldu. 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu.
ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILACAK?
18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,
19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday,
19 Haziran Pazar öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 aday katılacak.
BAŞVURAN ADAY SAYISI YAKLAŞIK YÜZDE 25 ARTTI
ÖSYM Başkanı Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi.
Halis Aygün, 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)."
"Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) aday ise erkeklerden oluşuyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 30-88 yaş aralığında 578 bin 163 aday bulunmaktadır. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır."
Halis Aygün, adayların kaç kez YKS başvurusu yaptığına ilişkin detaylarla ilgili bilgi verirken, "Adaylardan 1 milyon 599 bin 780'i (yüzde 49) YKS'ye ilk kez başvurmuş. 932 bin 145 (yüzde 29) adayın ikinci başvurusu, 434 bin 211 (yüzde 13) adayın üçüncü başvurusu, 199 bin 255 (yüzde 6) adayın dördüncü başvurusu, 78 bin 34 (yüzde 2) adayın ise beşinci başvurusu." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK ADAY ANADOLU LİSESİNDEN
2022-YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında ÖSYM Başkanı Aygün, şunları kaydetti:
"Adaylarımızın 1 milyon 6 bin 196'sı (yüzde 31,02) Anadolu lisesinden, 838 bin 9'u (yüzde 25,84) meslek lisesinden, 715 bin 683'ü (yüzde 22,07) açık öğretim lisesinden, 293 bin 24'ü (yüzde 9,03) liselerden, 245 bin 981'i (yüzde 7,58 ) imam hatip lisesinden, 83 bin 591'i (yüzde 2,58) fen lisesinden, 19 bin 988'i (yüzde 0,62) güzel sanatlar ve spor lisesinden, 11 bin 942'si (yüzde 0,37) sosyal bilimler lisesinden, 29 bin 11'i (yüzde 0,89) diğer liselerden."
YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY DİJİTAL ORTAMI SEÇTİ
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuru yöntemlerine ilişkin de şunları söyledi:
"Sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla adaylarımızın çoğunluğu başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdi. Hizmete sunduğumuz dijital sistemler ile 2 milyon 949 bin 972 aday, herhangi bir başvuru merkezine gitmeden 2022-YKS'ye başvuru yaptı. 2022-YKS'ye başvuran 3 milyon 243 bin 425 adaydan 2 milyon 949 bin 972'si (yüzde 91) YKS başvurusunu dijital ortamda gerçekleştirdi. Adaylarımızın yalnızca 293 bin 453'ü (yüzde 9) merkezlerimize giderek başvurularını gerçekleştirdi."
Sınav süreçlerinde yenilikçi olmak adına sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla birlikte adayların çoğunluğunun başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdiğine işaret eden Aygün, 2022-YKS başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiren aday sayısının 2 milyon 183 bin 902 (yüzde 67,33), ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden tamamlayanların ise 766 bin 70 (yüzde 23,61) olduğunu vurguladı.
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