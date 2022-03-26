YKS'ye kaç kişi başvurdu? YKS'de TYT ve AYT baraj puanı uygulamasının kaldırıldılmasının ardından bu sene YKS'ye rekor başvuru yapıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS başvuruları hakkında verileri açıkladı. En yaşlı adayın 88 yaşında olduğu açıklanırken, en çok adayın Adanolu lisesinden olduğu bildirildi. Peki, YKS'ye kaç kişi başvurdu? 2022 YKS TYT AYT başvuru sayısı kaç oldu? Üniversite sınavına kaç kişi katılacak? İşte haberin detayları...

YKS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumu, okul türleri, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımı belli oldu. 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu.