Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili açıklaması...
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB takvimi ile 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm bu tarihler belli olmuştu. İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim süreci devam ederken öğrenci ve veliler şimdiden yaz tatili için geri sayıma geçti. Peki, okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili açıklaması...
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı takvim ile eğitim öğretim yılının başında merak edilen tüm bu tarihleri duyurmuş ve okulların kapanacağı tarihi öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgisine sunmuştu. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili açıklaması...
OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI 2022?
İlkokul, ortaokul ve liseler bilindiği üzere her yıl, yılda tam dört kez tatil heyecanı yaşıyor. İlk okular Kasım ayında 9 günlük tatile çıkan öğrenciler ilk eğitim molasını 15-19 Kasım tarihleri arasında vermiş oldu.
Ardından ise MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 15 tatil olarak da bilinen sömestr tatiline çıkıldı. Sömestr tatili 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de sona erdi.
Geçtiğimiz haftalarda ise 2021-2022 eğitim öğretim yılının 3. Ara tatili olan Nisan tatiline girildi. Hafta sonlarıyla beraber toplamda 9 gün süren Nisan ara tatili 15 Nisan'da sona erdi. Ve öğrenciler ikinci dönem derslerine yeniden yüz yüze eğitimle dönüş yaptı.
Gözler şimdi yaz tatiline çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi üç aylık ara verecek olan öğrenciler, tatilin başlayacağı tarih için geri sayıma geçti.
Okullar ne zaman kapanacak sorusu ise son günlerde gündemdeki konular arasında bulunuyor. MEB takvimine göre; Öğrenciler karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacak. Buna göre; yaz tatiline tam 40 gün kaldı.
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