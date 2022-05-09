Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? Okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili açıklaması...

Gözler şimdi yaz tatiline çevrildi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi üç aylık ara verecek olan öğrenciler, tatilin başlayacağı tarih için geri sayıma geçti.

Okullar ne zaman kapanacak sorusu ise son günlerde gündemdeki konular arasında bulunuyor. MEB takvimine göre; Öğrenciler karnelerini 17 Haziran Cuma günü alacak. Buna göre; yaz tatiline tam 40 gün kaldı.