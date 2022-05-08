AÖL bahar dönemi sınavları ne zaman? Açık öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Peki, AÖL bahar dönemi sınavları ne zaman? Açık öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sınav giriş belgesi...