AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? Sınav tarihleri...
AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri merak ediliyor. 2021 - 2022 AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? Sınav tarihleri...
AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları tarihi merak ediliyor. Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler AÖF sınavları nasıl olacağını merak ediyor. Peki, AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihi açıklandı mı, belli mi? Sınav tarihleri...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 2 Nisan ve 3 Nisan tarihleri aralığında gerçekleştirilen vize sınavının giriş yerleri 25 Mart'ta açıklanmıştı. Duyuru yapılır yapılmaz öğrenciler sınav yerlerini "https://giris.anadolu.edu.tr/" internet sitesinden öğrenebilecekler.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.
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