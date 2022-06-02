Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına gelmemizle birlikte okulların kapanma tarihi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler okulların eğitim ve öğretim takvimini sorgulaması sürüyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...