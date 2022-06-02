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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. Diğer yandan yeni dönemin başlama tarihi de merak ediliyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayına gelmemizle birlikte okulların kapanma tarihi merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler okulların eğitim ve öğretim takvimini sorgulaması sürüyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 2022? 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

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