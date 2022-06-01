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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonrasında gözler sonuç açıklanma tarihlerine çevrilmişti. Peki, Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?

Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları AÖS sistemi üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

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