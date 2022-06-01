AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. 21-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonrasında gözler sonuç açıklanma tarihlerine çevrilmişti. Peki, Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavı sonuçları AÖS sistemi üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
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