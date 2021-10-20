AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Son açıklamalar!
AÖF vize sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2021-2022 güz dönemi vize sınavına katılacak öğrenciler heyecan içinde sınavların yapılacağı tarihi bekliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav hakkında yapılan açıklama ile sınavın nasıl yapılacağına yönelik sorular yanıt buldu. Peki, AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte haberin detayları...
AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler heyecan içinde vize sınavını beklemeye başladı. Peki, AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?
AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre, güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bir önceki dönemde sınavlar internet üzerinden online gerçekleştirilmişti. Yeni dönemin yüz yüze başlamasının ardından gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi duruuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022
BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.
Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NEDİR?
A, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
AÇIKÖĞRETİM SİSTEMDE SINIF KAVRAMI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde sınıf kavramı bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler 1, 2, 3 ve 4. sınıf olarak ayrılmazlar. Öğrenciler güz dönemi derslerini güz döneminde, bahar dönemi derslerini bahar döneminde almak zorundadırlar. Başka bir ifade ile güz dönemi dersini bahar döneminde, bahar dönemi dersini güz döneminde alamazlar.
Dönemlik-kredili sistemde; önlisans programlarında, Güz Dönemi 1 ve 3. yarıyıllardan, Bahar Dönemi 2 ve 4. yarıyıllardan; lisans bölümlerinde, Güz Dönemi 1, 3, 5 ve 7. yarı-yıllardan, Bahar Dönemi 2, 4, 6 ve 8. yarıyıllardan oluşmaktadır.
AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.
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