AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? Son açıklamalar!

AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesü (AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Mezun olacak ya da kredi notunu yükseltecek olan öğrenciler heyecan içinde vize sınavını beklemeye başladı. Peki, AÖF ara sınav ne zaman yapılacak? 2021 AÖF vize sınavı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI?

AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre, güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bir önceki dönemde sınavlar internet üzerinden online gerçekleştirilmişti. Yeni dönemin yüz yüze başlamasının ardından gözler AÖF sınavlarına çevrildi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi duruuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 08-09 Ocak 2022