AÖF yaz okulu sınavları online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
"AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusunun cevabı araştırılıyor. AÖF yaz okulu sınavı Anadolu üniversitesi 7 haftalık AÖF yaz okulu ardından gerçekleşecek Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi 2023 AÖF yaz okulu sınav takvimi...
"AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Eğitim Öğretim dönemi boyuncu başarısız olunan dersler için sunulan fırsat ile öğrenciler kalan derslerini geçecek ya da not ortalamalarını yükseltmeye çalışacak. İşte, 2023 AÖF yaz okulu sınavları hakkında tüm merak edilenler...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi takvimiyle yaz okulu tarihleri belli oldu. Buna göre AÖF yaz okulu 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Yaz okulu sınavları da 19 Ağustos'ta uygulanacak. Ancak Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.
2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.
03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.
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- AÖF yaz okulu sınavları online mı 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
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