Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler hangi tarihte açılıyor?
Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni eğitim öğretim dönemi takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler hangi tarihte açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Okulların açılacağı günü heyecanla bekleyen öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, yeni dönemin takvimini araştırıyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler hangi tarihte açılıyor? İşte cevaplar...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.
ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?
Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.
YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2023 yaz tatili 86 gün, yaklaşık 3 ay sürecek.
ARA TATİL İLE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler hangi tarihte açılıyor?
- Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak? Aile Sosyal Yardım başvuruları başladı mı? Sorgulama...
- AÖF kayıt tarihleri açıklandı! AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Ücreti...
- Yeni düzenleme geldi! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları düşer mi, artar mı?
- Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak 2022? MEB takvimi ile öğretmen seminerleri kaç gün, hafta sürecek?
- DGS tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 81 ilde sosyal konut başvuruları başladı mı?
- Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç nereden izlenir? Kasımpaşa Fenerbahçe canlı maç maç izleme yolları...
- Bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi açıklandı mı? Bekçilik spor mülakatı ne zaman yapılacak?
- EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...
- Marmara, Ege, Kocaeli, Anadolu Üniversitesi kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları yüz yüze, online mı olacak?
- Beklenti anketi sonuçlandı! Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı mı? TÜİK Ağustos ayı TEFE-TÜFE rakamları ne zaman açıklanacak?