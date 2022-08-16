Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı. Okulların açılacağı günü heyecanla bekleyen öğrenciler, yeni dönem için hazırlıklara başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler ve velileri, yeni dönemin takvimini araştırıyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler hangi tarihte açılıyor? İşte cevaplar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.