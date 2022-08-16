AÖF kayıt tarihleri açıklandı! AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Ücreti...
AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimini Anadolu Üniversitesi aracılığıyla sürdürmeye devam etmek isteyen bireyler AÖF kayıt tarihleri araştırmasına çıktı. Açıköğretim Fakültesi'nde okuyacak adaylar kurumun duyurduğu tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri de yatırması gerekiyor. Peki, AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Ücreti...
AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından AÖF kayıt işlemleri konusu da gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nden kayıt tarihleri ile ilgili duyuru yapılmış ve 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar böylelikle belli olmuştu. Peki, AÖF 2022-2023 kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF kayıtları nereden, nasıl yapılacak? Ücreti...
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında gerçekleştirilecek.
KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
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