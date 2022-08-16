KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Ön lisans progamlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS önlisans sınavı için hazırlıklar sürüyor. 3-15 Ağustos olarak duyurulan KPSS önlisans başvuru süresi 16 Ağustos'a uzatılmıştı. Adayların bugün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. KPSS önlisans başvuruları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTECEK?

03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı. KPSS önlisans başvuru ve ücret ödemeleri 16 Ağustos Salı günü sona erecek.