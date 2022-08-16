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KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?

KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS önlisans başvuruları bugün sona eriyor. ÖSYM takvimine göre 15 Ağustos'ta tamamlanması planlanan KPSS önlisans başvurularının süresi uzatılmıştı. Henüz başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Ön lisans progamlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS önlisans sınavı için hazırlıklar sürüyor. 3-15 Ağustos olarak duyurulan KPSS önlisans başvuru süresi 16 Ağustos'a uzatılmıştı. Adayların bugün içerisinde başvurularını yapmaları gerekiyor. KPSS önlisans başvuruları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS önlisans başvuru saat kaçta bitecek? 2022 KPSS önlisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU SAAT KAÇTA BİTECEK?

03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı. KPSS önlisans başvuru ve ücret ödemeleri 16 Ağustos Salı günü sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir.

Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

İşte ödeme yapılabilen bankalar:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANAAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanaak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖN LİSANS KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.

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