Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Lise, Ortaokul, İlkokul... Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 1 ay mı, 15 gün mü? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ
Geçtiğimiz hafta cuma günü karnelerine kavuşan öğrenciler okulların açılmasına kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler tatillerinin tadını çıkarıyor. Peki okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 1 ay mı, 15 gün mü?
Milyonlarca lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi yarıyıl tatilinin tadını çıkarmaya başladı. Geçtiğimiz günlerce karnelerini alan öğrenciler arama motorlarında "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?", "Yarıyıl tatili uzatıldı mı?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar kaç şubatta açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Toplamda iki hafta süren 15 tatil hafta sonuyla birlikte 21 Ocak günü başlamış oldu. 15 tatil 3 Şubat 2023 tarihinde sonlanacak
Buna göre 6 Şubat Pazartesi günü okullarda ders zili çalacak.
ÖĞRENCİLERİ ARA TATİL BEKLİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Bakanlık tarafından ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde uygulandı.
Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.
Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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