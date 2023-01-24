Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Lise, Ortaokul, İlkokul... Yarıyıl tatili uzatıldı mı? 1 ay mı, 15 gün mü? 2022-2023 MEB TATİL TAKVİMİ

Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

Ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. Öğrenciler, dönem arasında yoğun tempodan uzaklaşmış olacak.