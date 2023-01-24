AÖF Final sınavları Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Telafi sınavları hangi tarihte?

AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz dönemini bitiren öğrenciler final sınav sonuçlarına odaklandı. Bir yandan soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmaya çalışan öğrenciler bir yandan da geçme notunu öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖF final sınavları açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?