AÖF Final sınavları Açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Telafi sınavları hangi tarihte?
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri güz dönemi final sınavlarının hemen ardından sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı. Lisans eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrencinin gözleri final sınav sonuç tarihlerine çevrildi. Peki AÖF final sınavları açıklandı mı?
AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının güz dönemini bitiren öğrenciler final sınav sonuçlarına odaklandı. Bir yandan soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmaya çalışan öğrenciler bir yandan da geçme notunu öğrenmeye çalışıyor. Peki AÖF final sınavları açıklandı mı? AÖF soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
AÖF SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
AÖF güz dönemi sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. AÖF güz dönemi final sınavında çıkan tüm derslere ait sorular, Anadolum eKampüs sistemine yüklendikten sonra erişime açılacak.
AÖF 21-22 OCAK FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF 21-22 Ocak final sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçları en geç Şubat ayı başında erişime açılması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi sınav sonuçlarını genellikle 15 gün içerisinde açıklıyor.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?
Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından bütünleme sınavı yapılmıyor. AÖF'ün 2023 yılı sınav takvimi ise şu şekilde:
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023
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