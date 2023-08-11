BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023! İOKBS ne zaman, hangi gün? MEB sınav giriş belgesi yayınladı mı?
"İOKBS ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. MEB tarafından 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 2023 oturumu için araştırmalar devam ediyor. Sınavın tarihi hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler, "2023 İOKBS hangi gün yapılacak?" sorusunu gündeme getiriyor. İşte sınav tarihi...
"İOKBS ne zaman 2023?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavına kısa süre kala araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 MEB İOKBS oturumu hakkında bilgiler...
2023 İOKBS NE ZAMAN?
2023 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül Pazar saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılacak.
Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce 'www.meb.gov.tr' internet adresinden yayımlanacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır.
Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
İOKBS BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
* Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,
* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,
* Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
* Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırkaltıbin) TL'yi geçmemesi gerekir.Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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- BURSLULUK SINAVI TARİHİ 2023! İOKBS ne zaman, hangi gün? MEB sınav giriş belgesi yayınladı mı?
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