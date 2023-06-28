"Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerini alıp yaz tatiline çıkan öğrenciler ise yaz tatilinin bitiş tarihini merak ediyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?