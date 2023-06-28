Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?
"Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan iş takvimi sonrasında, okulların 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı tarihleri belirlendi. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?
"Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Karnelerini alıp yaz tatiline çıkan öğrenciler ise yaz tatilinin bitiş tarihini merak ediyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
2023-2024 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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- Okulların açılmasına kaç gün kaldı 2023? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?
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