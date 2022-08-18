DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasın ardından tercih sürecini bekleyen adaylar, ÖSYM ile tercih kılavuzunun yayınlamasını bekliyor. İki yıllık ön lisans eğtimini, lisans eğitimine tamamlamak isteyen lisans adayları DGS puanını ölçüsünde, tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?