DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sınav sonuçlarının 11 Ağustos tarihi itibarıyla açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. DGS tercih dönemi öncesi tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarih merak konusu olurken, DGS taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçlarının açıklanmasın ardından tercih sürecini bekleyen adaylar, ÖSYM ile tercih kılavuzunun yayınlamasını bekliyor. İki yıllık ön lisans eğtimini, lisans eğitimine tamamlamak isteyen lisans adayları DGS puanını ölçüsünde, tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS'nin sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlamıştı.
2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasıyla tercihlerin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı. DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
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