Okullarda tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Yarın okullar tatil mi?
2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okullarda tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim öğretim takvimine göre Kasım ayında öğrenciler bir hafta arayla tatil yapacak. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de ara dönemde online seminerlere katılacak ve tatil yapma imkanı bulacak. Peki; 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okullarda tatil ne zaman? İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği sorunun yanıtı!
Okullarda tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler Kasım ayı ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. MEB takviminde yer alan bilgilere göre, milyonlarca öğrenci için tatil dönemi başlıyor. Kasım ve Nisan aylarında öğrencilerin birer haftalık tatili yer alıyor. Eğitim öğretime verilecek ara öncesinde okullarda tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman sorularının cevabı merak ediliyor.
KASIM AYI ARA TATİL NE ZAMAN?
Kasım ayında ara tatil dönemi 15 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacak. Yani öğrenciler 12 Kasım Cuma gününden sonra tatil dönemine girecek. Bir hafta sürecek tatilin ardından okullar yeniden 22 Kasım Pazartesi açılacak.
BAKAN ÖZER'DEN TATİL AÇIKLAMASI
2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, "Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler.
Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar" dedi.
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN?
Sömestr (15 tatil) tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.
2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
17 Haziran 2022 Cuma günü eğitim öğretim yılı sona erecek.
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