Okullarda tatil ne zaman? 2021 Kasım ayı ara tatil ne zaman? Yarın okullar tatil mi?

Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar" dedi.