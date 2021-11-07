AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...

AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne devam eden öğrenciler güz dönemi ara sınavları ile bu yılın ilk sınavlarına katılacaklar. Ardından final yani dönem sonu sınavları için gözler gelecek açıklamalarda olacak. İşte, AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre ara sınavlar 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.