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AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.11.2021
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AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...

AUZEF ara sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AUZEF vize sınavına katılacak olan adaylar sınav giriş belgesi için geri sayıma başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavı tarihleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. İşte, AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte tarihler...

AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'ne devam eden öğrenciler güz dönemi ara sınavları ile bu yılın ilk sınavlarına katılacaklar. Ardından final yani dönem sonu sınavları için gözler gelecek açıklamalarda olacak. İşte, AUZEF ara sınavı ne zaman? AUZEF vize sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre ara sınavlar 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınava katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini "sinav.istanbul.edu.tr" adresinden AKSİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak öğrenebilecekler.

Sınavların yüz yüze olarak gerçekleştirileceği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Konuya ilişkin son dakika açıklamaları ve güncel bilgiler için İstanbul Üniversitesi AUZEF'in duyurular sayfası takip edilebilir.

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