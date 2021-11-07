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Binlerce kişi bekliyor! İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

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Giriş Tarihi: 07.11.2021
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Binlerce kişi bekliyor! İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB burs sonuçları açıklandı mı? 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanıyor? Binlerce öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 3.200 TL değerinde verilen burs ücreti toplam 3 dönemde veriliyor. Burslara başvuru yapan öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden İBB burs sonuçlarını öğrenebilecek. Peki; 2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerine binlerce lira burs sağlıyor. Öğrenciler alacakları burslarla eğitim bütçelerine katkı sağlayacak. Başvurular 22 Ekim tarihinde sona ermiş ve öğrenciler büyük bir ilgi göstermişti. Peki; İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs sonuçlarının ne zaman açıklanacğaı henüz duyurulması. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* T.C. vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

* Açık öğretimde okuyanlar

* Uzaktan öğretim görenler

* Ücretli değişim programında bulunanlar

* 25 yaşından büyükler

* Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

* Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

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