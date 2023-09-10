AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise öğrencileri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yeni kayıt yaptırmak ya da kayıt yenilemek için kolları sıvadı. AÖL kayıt tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara gözler çevrildi. İşte kayıt takvimi...
"AÖL kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Açık Lise kayıt takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Eylül Pazartesi yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zili çalacak. Yeni dönemle birlikte öğrenciler birtakım düzenlemelerle karşı karşıya kalacak. İşte, konu hakkında son gelişmeler...
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. MEB, AÖL kayıt yenileme tarihlerini açıkladığı zaman açık lise kayıt tarihleri ve detaylar habere eklenecek.
AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt yapacak olanlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?
Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.
AÖL'E GEÇİŞ OLMAYACAK MI?
Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.
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