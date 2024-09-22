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KPSS DHBT soru ve cevap kitapçığı 2024! DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş: 22.09.2024 12:51 Güncelleme: 22.09.2024 12:51
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KPSS DHBT soru ve cevap kitapçığı 2024! DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?

22 Eylül 2024 Pazar günü gerçekleşen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı, adaylar arasında merak uyandırmaya devam ediyor. Sınavdan sonra yapılan araştırmalar,cevap anahtarı ve sonuç tarihleri üzerine yoğunlaşmış durumda. ÖSYM, DHBT sınavına ait soruların ve cevap anahtarlarının %10'luk kısmını bugün erişime açmayı planlıyor.

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