2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? ÖSYM sınav takvimi...
ÖSYM tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru süreci, üniversite hayali kuran milyonlarca aday için oldukça önemli bir dönemi temsil ediyor. ÖSYM'nin birkaç ay önce yayımladığı takvim ile YKS başvuru ücretleri ve tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Bu bilgiler, sınav adaylarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2024 YKS başvuruları belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilecek.
Milyonlarca adayın heyecanla beklediği ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzu, 2024 yılında sınav için başvuruda bulunmak isteyen adaylar arasında büyük bir merak uyandırıyor. YKS başvuru ücreti ve başvuru tarihi ile ilgili detayları içeren kılavuzu beklerken, bu bilgilerin belirlenmesi adayların planlamalarını yapmalarına olanak tanıyacaktır. Peki YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 sınav takvimine göre; YKS 2024 başvurusu 1 Şubat 2024'te başlayacak ve 26 Şuat 2024'te sona erecek.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun önümüzdek günlerde ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
YKS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2024
📌YKS (TYT-AYT-YDT) başvuru tarihi: 1-26 Şubat 2024
📌YKS geç başvuru tarihi: 5-7 Mart 2024
📌YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum: 08.06.2024
📌YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum: 09.06.2024
📌YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum: 09.06.2024
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2023 yılında YKS'nin her oturumu için 115 TL ödenmişti. TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar toplamda 345 Lira başvuru ücreti ödüyordu.
YKS 2024 başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra netlik kazanacak.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurtlar Vadisi'nde Muro'nun sağ koluydu! Çeto Başkan'ın son hali şaşırttı! Şefik Onatoğlu 21 yıl sonra...
- Gözlük camlarını temizlemenin en basit yöntemi! Çizikler 10 saniyede kayboluyor
- En zeki kan grubu açıklandı! Bu kişilerin IQ'su yüksek çıkıyor! A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0 kan grubu özellikleri...
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'ın zayıflama sırrı! 54 kiloya düşmek için bu diyeti yapmış! Plazma ile sabah akşam...
- Müge Anlı ATV canlı yayın izle! 31 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program, tek parça, yeni bölüm izle!
- Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'le yaşadığı ev hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu, bahçeli, lüks villa adeta saray gibi...
- ABD yılın ilk faiz kararı beklentisi ne yönde? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- MEB BİLSEM ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- İsmail Kartal bu işi biliyor! 65 gol 14 asist! Fenerbahçeliler düğün bayram edecek
- Güle güle Galatasaray'ın göz bebeği! Bonservisi duyanlar kulaklarına inanamadı...
- 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? ÖSYM sınav takvimi...
- 1999-2000-2002-2005 prim şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşındakilere erken emeklilik için tarih gün hesaplama tablosu