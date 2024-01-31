2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? ÖSYM sınav takvimi...

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru kılavuzu, 2024 yılında sınav için başvuruda bulunmak isteyen adaylar arasında büyük bir merak uyandırıyor. YKS başvuru ücreti ve başvuru tarihi ile ilgili detayları içeren kılavuzu beklerken, bu bilgilerin belirlenmesi adayların planlamalarını yapmalarına olanak tanıyacaktır. Peki YKS başvuru ekranı ne zaman açılacak? 2024 YKS (AYT-TYT-YDT) başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?