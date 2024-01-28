AÖF Kayıt yenileme takvimi 2024 | AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için beklenen kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri 2024 yılı için açıklandı. Güz döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. İşte detayları...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ve ders seçimi süreci, 2023-2024 akademik takvimine göre belirlendi. Güz döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından, üniversitelerin kapılarının kısa süre içinde açılması bekleniyor. Öğrenciler, kayıt yenileme sürecinde ders seçimlerini tamamlamadan önce bankada ödeme bilgilerini oluşturmalıdır; aksi halde kayıtlarını yeniletemeyeceklerdir.
BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1-11 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.
11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
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