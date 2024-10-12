Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor: Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek? İşte, MEB çalışma takvimi
Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ancak yoğun geçen ilk dönemin ardından, öğrenciler ve veliler 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için sabırsızlıkla geri sayıyor. Kasım ayında yapılacak ara tatil, öğrencilere derslerden kısa bir mola alma fırsatı sağlıyor. Peki, Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan detaylar...
2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 20 milyonu aşkın öğrenci derslerine yoğun bir tempoda devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini rahatlatacak ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. İşte, MEB tarafından belirlenen çalışma takvimi…
Kasım Ara Tatili Ne Zaman Başlıyor?
MEB'in duyurduğu takvime göre, birinci dönem ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin de dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkânına sahip olacak.
2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre, eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başladı. Yıl boyunca uygulanacak tatil tarihleri ise şu şekilde belirlendi:
Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025
İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Eğitim Yılının Sonu: 20 Haziran 2025