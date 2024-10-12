Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor: Kasım ayı ara tatili kaç gün sürecek? İşte, MEB çalışma takvimi

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 20 milyonu aşkın öğrenci derslerine yoğun bir tempoda devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini rahatlatacak ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. İşte, MEB tarafından belirlenen çalışma takvimi…

Kasım Ara Tatili Ne Zaman Başlıyor?

MEB'in duyurduğu takvime göre, birinci dönem ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin de dahil edilmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkânına sahip olacak.

A Haber Foto Arşiv

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre, eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başladı. Yıl boyunca uygulanacak tatil tarihleri ise şu şekilde belirlendi:

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart - 4 Nisan 2025

Eğitim Yılının Sonu: 20 Haziran 2025