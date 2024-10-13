Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün? 2024-2025 okullarda 1. ara tatil hangi tarihte?

Okulların açılmasıyla birlikte ders yoğunluğu içine giren öğrenciler, Kasım ayında yapılacak olan ilk ara tatil için gün sayıyor. Öğrenciler, bu kısa molada yarıyıl tatili öncesinde dinlenme fırsatı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ara tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği artık belli oldu. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor ve toplam kaç gün sürecek?

Ara Tatil 9 Gün Mü, Ne Zaman Başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim takvimini daha önce duyurmuştu. Buna göre, birinci dönem ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek. Ancak tatil sürecine hafta sonları da dahil edildiğinde, öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapmış olacak. Bu ara tatil, öğrencilerin yoğun geçen eğitim temposuna kısa bir nefes aldıracak.

Yarıyıl Tatili ve İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

Kasım ara tatilinin ardından öğrenciler, bir sonraki mola için yarıyıl tatilini bekleyecekler. Sömestr tatili, diğer adıyla yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili 15 gün sürecek. Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler bu dönemde de yoğun eğitim temposuna kısa bir ara verebilecekler.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ne Zaman Sona Erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Öğrenciler ve öğretmenler bu tarihte uzun yaz tatiline girecekler. Ayrıca, MEB takvimine göre okullar resmi tatil günlerinde de kapalı olacak.

Resmi Tatil Günlerinde Okullar Kapalı Olacak

2024 yılının son resmi tatili, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Salı gününe denk geldiğinden okullarda eğitim faaliyetlerine ara verilecek. 2025 yılında ise öğrencileri bekleyen resmi tatil günleri belli oldu. 1 Ocak Yılbaşı Çarşamba günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe günü, ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk gelecek ve bu günlerde okullar kapalı olacak.