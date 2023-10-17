Okullarda ara tatil kalkacak mı? İllere ve bölgeye göre yeni sistem mi geliyor! MEB’den flaş adım...

ARA TATİL KALKACAK MI?

Gazeteciler tarafından sorulan, "Bu yıldan sonra ara tatil uygulaması kaldırılacak mı?" sorusu üzerine Bakan Tekin, "Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle bir olumsuzluk varsa biz de gereğini yaparız. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler valiliklere bırakılabilir" yanıtını vermişti.