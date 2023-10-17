"AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman? AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne kadar sürecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt işlemleri için son gün geldi. Açık lise ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 lira yatırılacak. İşte konular hakkında detaylar...