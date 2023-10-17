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AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman? AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne kadar sürecek?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman? AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne kadar sürecek?

"AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık lise 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 16 Ekim 2023 tarihinde sona erecek. AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 lira yatırılacak. İşte merak edilen konular...

"AÖL kayıt ve kayıt yenileme son ne zaman? AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne kadar sürecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt işlemleri için son gün geldi. Açık lise ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücreti olarak 160 lira yatırılacak. İşte konular hakkında detaylar...

AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri 15 Eylül 2023 – 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

AÖL 1. dönem sınavları 23 Aralık ve 24 Aralık 2023 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

AÖL İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

e-Okul sisteminde kaydı olmayan; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek ilk kaydını yapabilirler.

e-Okul sisteminde kaydı olmayanlar; Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini kayıtlı bulundukları eğitim kurumlarınca yapılacak. Diğer öğrencilerin açık mğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmi belgeye dayalı olarak gerçekleştirilir.

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