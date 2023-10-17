2023-2024 VGM BURS SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
"VGM burs sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. VGM ortaöğrenim burs başvuruları sona erdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen burs başvuru tarihlerinde başvurularını gerçekleştiren öğrenciler VGM burs sonuçlarını bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
VGM burs başvuru sonuçları için gözler VGM'den gelecek açıklamada. Başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınan Ortaöğrenim bursu (ilkokul/ortaokul/lise) için sonuçlar bekleniyor.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuruları 15 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuru değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Sonuçlar ile ilgili açıklama VGM tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yükseköğrenim burs başvuruları 20 Ekim tarihinde başlayacak 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek.
Aynı şekilde yabancı uyruklu öğrenci bursundan yararlanmak isteyenler de 20-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapacak.
VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında verilecek eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1.250,00 TL'dir.
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