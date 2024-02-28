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Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2024
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Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ortaokul ve liselerde gerçekleştirilecek olan ikinci dönem ortak sınav tarihlerinin belirlendiği duyuruldu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak olan ortak yazılı sınavların tarihleri ve konu soru dağılım tabloları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Bu açıklama, öğrenciler ve öğretmenler için önemli bir kaynak oluşturarak sınav sürecine ilişkin planlamaların yapılmasını sağlayacak. Peki okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için Mart ayı içerisinde Türkiye genelinde ortak sınav yapılacağını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte öğrenciler, sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. İşte detaylar...

ORTAK SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortak sınavlarla ilgili takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü; 6. sınıf matematik ile 9. sınıf matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

ORTAK SINAV KONU DAĞILIMI

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi 7 açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan ve 9. sınıf matematik dersi 8 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşacak.

MEB SORU DAĞILIM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN!

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